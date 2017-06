ACRON HELVETIA III Immobilien AG: Geschäftsergebnis 2016 - Jahresgewinn positiv beeinflusst durch höhere Bewertung der Büroimmobilie.

EQS Group-Ad-hoc: ACRON HELVETIA III Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Generalversammlung ACRON HELVETIA III Immobilien AG: Geschäftsergebnis 2016 - Jahresgewinn positiv beeinflusst durch höhere Bewertung der Büroimmobilie. 06.06.2017 / 17:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR

Ad Hoc Mitteilung

ACRON HELVETIA III Immobilien AG: Geschäftsergebnis 2016 - Jahresgewinn positiv beeinflusst durch höhere Bewertung der Büroimmobilie.

Münchenbuchsee, 6. Juni 2017 - Die ACRON HELVETIA III Immobilien AG (BX: AHCN), welche die Büroimmobilie T-Systems in Münchenbuchsee / Bern-Zollikofen hält, erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresgewinn nach Swiss GAAP FER in Höhe von CHF 2 825 443 (Vorjahr: CHF 555 066). Der Hauptgrund für das sehr gute Ergebnis liegt in der höheren Bewertung auf CHF 30 350 000 (Vorjahr: CHF 26 190 000). Ebenfalls positiv beeinflusst wurde das Jahresergebnis durch das Finanzergebnis von CHF -146 238.

Basierend auf dem neuen Wertgutachten per 31. Dezember 2016 wurde der Bilanzwert der Büroliegenschaft in Zollikofen auf CHF 30 350 000 geändert. Die Werterhöhung gegenüber dem Vorjahr von CHF 26 190 000 konnte aufgrund der vorzeitigen Verlängerung des Mietvertrages mit T-Systems um weitere 10 Jahre bis 2028 erzielt werden.

Die Gesellschaft hat ihre Hypothekarschulden im Geschäftsjahr 2016 plangemäss um CHF 326 000 reduziert. Der Darlehensstand der Gesellschaft betrug per 31. Dezember 2016 CHF 15 732 250 (Vorjahr: CHF 16 058 250). Die Eigenkapitalquote konnte dadurch von 36, 2 Prozent auf 39,9 Prozent erhöht werden.

Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2017 beabsichtigt der Verwaltungsrat, den Aktionären eine Nennwertreduktion und Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 5.25 pro Aktie zu beantragen. Bezogen auf den Geldkurs der Aktie per 31. Dezember 2016 (CHF 101.50) entspricht dies einer prozentualen Ausschüttung von 5,17 Prozent p.a.

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 steht ab heute auf der Homepage der Gesellschaft unter www.acron-helvetia3.ch >Investor Relations >

Publikationen zur Verfügung ( http://www.acron-helvetia3.ch/cnt_investor/de_publikationen.php).

Über ACRON HELVETIA III Immobilien AG Bei der Investitionsliegenschaft der ACRON HELVETIA III Immobilien AG handelt es sich um ein sechsgeschossiges Bürogebäude, das vollständig an die T-Systems Schweiz AG vermietet ist. Die mittelbare Tochter der Deutschen Telekom ist in der Geschäftskundensparte für hochwertige Informations- und Kommunikationstechnologie tätig. Das Gebäudekonzept wurde in Hinsicht auf eine vielseitige Nutzung entwickelt, so dass es auch nach einem per heute eher unwahrscheinlichen Auszug des Mieters T-Systems von anderen Mietern genutzt werden könnte.

Seit dem 30. Juni 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA III Immobilien AG (Börsensymbol: AHCN) an der BX Berne eXchange kotiert. www.acron-helvetia3.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YWYJKGBYHP Dokumenttitel: 170606_AHIII_Ad-hoc-Jahresergebnis 2016

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: ACRON HELVETIA III Immobilien AG

c/o Notariat P. Brand, Fellenbergstr. 5 3053 Münchenbuchsee Schweiz Telefon: +41 44 20 43 400 Fax: +41 44 20 43 409 E-Mail: info@acron-helvetia3.ch Internet: www.acron-helvetia3.ch ISIN: CH0025217453 Valorennummer: A0M11U Börsen: BX Berne eXchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

580783 06.06.2017 CET/CEST

ISIN CH0025217453

AXC0223 2017-06-06/17:01