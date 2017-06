Durch die negative Entwicklung der Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen steckt die südafrikanische Wirtschaft nun in der Rezession. Das nationale Statistikamt gab am Dienstag bekannt, dass die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal dieses Jahres um 0,7 % geschrumpft ist. Im letzten Quartal 2016 gab es bereits einen Rückgang von 0,3 %. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...