Tagesausblick für 7.6.: DAX - Anleger sind verunsichert! Gold und Versorger im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starteten mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche. Die politischen Unsicherheiten im Nahen Osten und die bevorstehenden Wahlen in Großbritannien am kommenden Donnerstag machten die Anleger heute nervös. Der Volatilitätsbarometer des DAX®, der VDAX® new schob sich um mehr als 10 Prozentpunkte nach oben. Im DAX® kamen die Aktien von VW (Vz.), Münchener Rück und Bayer dabei besonders unter Druck. Defensive Titel wie die beiden Versorger E.On und RWE sowie der Immobilienkonzern Vonovia konnten gegen den Trend zulegen. In der zweiten Reihe mussten Gewinner der vergangenen Woche wie RIB Software, SMA Solar und Wacker Chemie besonders Federn lassen.

Die Unsicherheit sorgte dafür, dass sich der Goldpreis ans Jahreshoch von rund 1.300 US-Dollar nach oben schraubte. Am Anleihenmarkt sorgten die jüngsten Ereignisse derweil für wenig Bewegung.

Morgen stehen einige Wirtschaftsdaten aus Europa an. Im Fokus bleiben hingegen die britischen Parlamentswahlen und die Entwicklungen im Nahen Osten.

Wichtige Termine

3 Charttechnische Signale

Bilfinger - Bricht unter die 10-Tage-Durchschnittslinie

- Bricht unter die 10-Tage-Durchschnittslinie BASF - Bodenbildung im Bereich von EUR

- Bodenbildung im Bereich von EUR Deutsche Lufthansa - neues 52-Wochenhoch

Titel wie BMW, Fresenius und Münchener Rück bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie, April

Europa - BIP Euro-Zone Q1, zweite Schätzung

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.740/12.800/12.870/13.080 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.590/12.670/12.700 Punkte

Der DAX® eröffnete heute morgen mit einem Gap nach unten. Im weiteren Verlauf sackte der Index auf die kurzfristige 50%-Retracementlinie bei 12.700 Punkte. Zwischen 12.670/12.700 Punkte findet der Index eine gute Unterstützungszone. Solange diese Range hält besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 12.740/12.800. Taucht der Index hingegen unter die Zone droht eine Konsolidierung bis 12.500 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 22.05.2017 - 06.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.06.2011 - 06.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

