Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Sanochemia -4,21% auf 1,571, davor 4 Tage im Plus (9,33% Zuwachs von 1,5 auf 1,64), Frauenthal -1,73% auf 17, davor 4 Tage im Plus (2,67% Zuwachs von 16,85 auf 17,3), Porr -3,97% auf 29,785, davor 3 Tage im Plus (3,52% Zuwachs von 29,96 auf 31,02). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: OMV (2 Plätze gutgemacht, von 4 auf 2); dazu, OMV (+2, von 4 auf 2), Lenzing (-2, von 2 auf 4), Lenzing (-2, von 2 auf 4), Lenzing (-2, von 2 auf 4), Verbund (+2, von 15 auf 13), Verbund (+2, von 15 auf 13), Andritz (-2, von 13 auf 15), Andritz (-2, von 13 auf 15). 1. Flughafen Wien ( 45,30%)2. OMV ( 42,55%)3. RHI ( 40,82%)4. Lenzing ( 39,13%)5. RBI ( 34,21%)6. Telekom Austria ( 30,75%)7. Wienerberger ( 28,55%)8. CA Immo ( 25,28%)9....

