Berlin (pta027/06.06.2017/19:30) - Wild Bunch AG: Veröffentlichung des geprüften Konzern- und Jahresabschlusses 2015 erfolgt Ende Juni 2017



Berlin/Paris, 06. Juni 2017 - Die Wild Bunch AG informiert darüber, dass der Konzernabschluss 2015 sowie der Jahresabschluss 2015 der Einzelgesellschaft Wild Bunch AG in geprüfter und testierter Form am 30. Juni 2017 veröffentlicht werden.



Der geprüfte und testierte Konzern- und Jahresabschluss 2015 wird auf der Internetseite des Unternehmens unter http://wildbunch.eu/wp-content/uploads/2015/07/d_Wild-Bunch_GB2015_FINAL_WEB1.pd f zur Verfügung gestellt.



ISIN(s): DE000A13SXB0 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



