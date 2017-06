Regensburg (ots) - Sommer, Sonne, Freibad: Die Saison hat erst vor wenigen Wochen begonnen. Aber dass Kinder im Becken planschen können, ist nicht selbstverständlich. Auch wer sportlich seine Bahnen ziehen möchte, hat immer wieder das nachsehen. Seit 2004 wurden in Bayern 63 öffentliche Frei- und Hallenbäder geschlossen. Meist waren finanzielle Gründe maßgeblich. Etliche Schwimmbäder im Freistaat wurden in den 1970er Jahren gebaut und sind sanierungsbedürftig. Aber die Kosten für Reparaturen überfordern einige Städte und Gemeinden. Andere Bäder werden in Spaßbäder umgewidmet, sodass am Ende Bahnen fehlen, um auch einmal 25 Meter durchziehen zu können. Das alles hat zur Folge, dass Schulen mitunter nicht mehr wissen, wo sie ihren Schülern das Schwimmen beibringen sollen. Seit Jahren warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, weil immer weniger Grundschüler gut schwimmen können. Dabei ist Schwimmen zu lernen genauso wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Mehr noch, es kann lebenswichtig sein.



