The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2017



ISIN Name



AU000000DKO7 DAKOTA MINERALS

CA13615J1084 CANADIAN INTL PHARMA

CA69361G1028 PMI RES LTD

CA71646R2000 PETRO VISTA EN.

LU0482518031 DB X-TR.II AUS.DL CASH 1C

SG0569007446 SUPER GROUP LTD. O.N.

US03236M1018 AMYRIS BIOTECHN. DL-,0001

US20564W1053 COMSCORE INC. DL-,001