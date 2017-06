FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Grand City Property ersetzen die Titel von Zeal Network im SDAX. Wie die Deutsche Börse am späten Dienstag mitteilte, erfolgt die Aufnahme von Grand City Property nach der Fast-Entry-Regel. Das Unternehmen qualifiziere sich hinsichtlich seiner Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für eine Aufnahme in den SDAX. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 19. Juni in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + SDAX - NEUAUFNAHME Grand City Property Ltd. + SDAX - HERAUSNAHME Zeal Network SE ===

June 06, 2017 16:17 ET (20:17 GMT)

