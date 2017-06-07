FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
FPH XETR DE000FPH9000 FRANCOTYP-POSTALIA HLDG 0.160 EUR
BY6 XETR CNE100000296 BYD CO. LTD H YC 1 0.023 EUR
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
FPH XETR DE000FPH9000 FRANCOTYP-POSTALIA HLDG 0.160 EUR
BY6 XETR CNE100000296 BYD CO. LTD H YC 1 0.023 EUR