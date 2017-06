Inmitten der politischen Querelen um Schmiergelder und Korruption wird es für den brasilianischen Präsidenten immer enger. Jetzt untersucht der Wahlgerichtshof, ob er und Dilma Rousseff illegale Finanzhilfe bekamen.

Der höchste Wahlgerichtshof Brasiliens hat begonnen, über eine mögliche illegale Wahlkampffinanzierung um den amtierenden Präsidenten Michel Temer zu entscheiden. Richter Herman Benjamin, der als Sonderermittler in dem Fall eingesetzt ist, trug am ersten Prozesstag am Dienstag seine Ergebnisse vor. Sollte das Gericht entscheiden, dass Temer und seine Vorgängerin Dilma Rousseff illegale Wahlkampfgelder bekamen, könnte das den ohnehin angeschlagenen Temer das Amt kosten. Die Sitzung sollte mehrere Tage dauern.

Der Druck auf Temer, seinen Posten zu räumen, wächst bereits seit mehreren Wochen wegen Vorwürfen der Korruption. Richter Benjamin betonte jedoch, der ...

