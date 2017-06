Dieser alte und berühmte Verlag muss sich den modernen Gegebenheiten fügen und wird weitgehend umgebaut. Eine ganz schnelle Lösung gibt es nicht, aber: Pearson stellt zunächst sein gesamtes Schulbuchgeschäft zum Verkauf. Je nach Abgrenzung werden zwischen 5,5 bis 6 Mrd. Euro Verkaufserlös erwartet. Dies zeigt bereits die Grössenordnungen, um die es geht. Der Marktwert von Pearson beträgt 6,5 Mrd. Pfund, inklusive erheblicher Schulden. Zur Disposition steht eine ganze Reihe von Printmedien, die einzeln veräussert werden, womit Pearson Kapital frei macht, um in die digitale Zukunft zu investieren. Das ist zunächst der Rahmen, der in etwa mit dem Umbau von Axel Springer vergleichbar ist, der als Vorbild dient. Erste Insider-Sicht: Dieser Umbau wird mindestens zwei bis drei Jahre benötigen, schafft aber einen Marktwert von dann wohl 12 bis 13 Mrd. Pfund. Das wäre etwa die Grössenordnungder Bewertung ähnlicher Verlage in den USA. Den Zielkurs lassen wir vorerst offen. Erste Zwischenergebnisse erwarten wir per 30.06. oder Ende Juli.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend vom 6.07.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info