Die Aktien der beiden Energieversorger sind derzeit gut unterwegs. Dies liegt zum einen an der wieder etwas erhöhten Risikoaversion der Anleger, aber auch an diversen guten Nachrichten. Möglicherweise kommt heute noch eine dieser positiven Nachrichten hinzu und befördert die beiden Aktien in höhere Regionen… Die umstrittene Brennelement- oder auch Kernbrennstoffsteuer steht heute einmal mehr im Fokus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...