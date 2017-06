IRW-PRESS: Berkeley Energia Ltd.: Berkeley Energia: Ehemaliges Vorstandsmitglied von Rio Tinto zum nicht-exekutiven Director ernannt

Berkeley Energia: Ehemaliges Vorstandsmitglied von Rio Tinto zum nicht-exekutiven Director ernannt

7. Juni 2017 - Berkeley Energia freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Nigel Jones, eine namhafte in London ansässige Führungskraft im Bergbausektor, zum heutigen Datum zu einem unabhängigen nicht-exekutiven Mitglied des Board of Directors des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Jones hat dreißig Jahre Erfahrung im internationalen Bergbausektor und besitzt beachtliche Kompetenzen in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Marketing. Er war bei seiner Tätigkeit für Rio Tinto unter anderem für die Verhandlung wichtiger Uranlieferverträge zuständig.

Herr Jones war zwei Jahrzehnte lang bei Rio Tinto beschäftigt, wo er zuletzt Global Head of Business Development und davor Managing Director von Rio Tinto Marine, Leiter der Investor Relations-Abteilung und Marketing Director für den Bereich Uran war.

Herr Jones wurde vor Kurzem zum Head of Private Side Capital Markets der ICBC Standard Bank, der für die globalen Märkte zuständige Tochter der ICBC Bank, der weltweit größten Bank nach Bilanzsumme, ernannt.

Herr Jones studierte an der Oxford University und ist Absolvent des Corporate Finance Programme an der London Business School.

Herr Jones wird Dr. Jim Ross ersetzen, der heute nach mehr als zwölfjähriger Tätigkeit aus dem Board of Directors ausscheidet.

Managing Director Paul Atherley sagte dazu:

Wir freuen uns sehr, Herrn Jones im Board of Directors zu begrüßen. Seine Ernennung kennzeichnet die Entwicklung des Unternehmens in ein auf Europa ausgerichtetes Uranerschließungs- und -produktionsunternehmen.

Seine beachtliche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Marketing werden unserer Ansicht nach von großem Nutzen für das Unternehmen sein.

Im Namen des Board of Directors und des Rests des Unternehmens möchte ich Dr. Ross aufrichtigen Dank aussprechen. Unter seiner Leitung und Einwirkung hat sich das Unternehmen höchst erfolgreich von einem Junior-Explorationsunternehmen zu einem Erschließungsunternehmen (Mine Salamanca) mit institutionellem Rückhalt entwickelt. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Herr Nigel Hanson Jones (Alter 51 Jahre) war in den vergangenen fünf Jahren Director für die folgenden Unternehmen:

Unternehmen Status Redbeck Partners Ltd aktuell Avalite Resources Ltd aktuell

Rio Tinto Medical Plan Trustees Ltd ehemals Rio Tinto Uranium Ltd ehemals Rio Tinto Iron Ore Asia Pte Ltd ehemals Rio Tinto Shipping (Asia) Pte Ltd ehemals Rio Tinto Procurement (Singapore) ehemals

Pte Ltd

Gemäß Rule 17 oder Schedule 2(g) in den Vorschriften der AIM sind keine weiteren Angaben erforderlich.

