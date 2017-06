Nach der Rekordjagd der letzten Woche verhielten sich die Anleger gestern vorsichtig und wollten kein Risiko eingehen. Der diplomatische Konflikt zwischen Katar und anderen arabischen Staaten, die anstehende Entscheidung der EZB und die Wahlen in Großbritannien sind im Moment zu viele Unsicherheitsfaktoren, die man vorerst abwarten will. So mussten die wichtigsten europäischen Indices gestern etwas abgeben, einzig die Londoner Börse schloss nahezu unverändert. Europaweit hatten die als krisenfest geltenden Versorger die Nase vorn, der Sektor gewann 0,6%. Am unteren Ende der Kursliste rangierten Chemie- und Pharmaunternehmen, die beide knapp 1,4% abgeben musste. Roche litt unter schlechten Nachrichten für das neue Brustkrebsmedikament, das nicht so gut mit...

