- Gasverbrauch steigt mit zunehmendem Alter deutlich - Singles verbrauchen jährlich halb so viel Gas wie eine vierköpfige Familie



Mit dem Alter steigt auch der Gasbedarf: Über 70-Jährige haben unter den Singlehaushalten den größten Gasverbrauch. Im Schnitt benötigen sie etwa 18.600 kWh jährlich. Das ist rund 80 Prozent mehr als der durchschnittliche Jahresverbrauch eines Singlehaushalts (ca. 10.300 kWh).1)



Singles benötigen die Hälfte der Gasmenge eines Vierpersonenhaushalts



CHECK24-Kunden in Einpersonenhaushalten geben an, im Schnitt etwa 10.300 kWh Gas pro Jahr zu verbrauchen. Das entspricht immerhin 49 Prozent der durchschnittlichen Gasmenge eines Vierpersonenhaushalts (ca. 21.200 kWh p. a.). Der Grundbedarf an Gas ist für einen Single also verhältnismäßig hoch.



Verglichen mit Durchschnittsverbrauch eines Zweipersonenhaushalts (ca. 16.800 kWh p. a.) verbraucht ein Single im Schnitt 61 Prozent der dort anfallenden Gasmenge.



1)Betrachtet wurden alle zwischen Mai 2016 und April 2017 von Privatpersonen über CHECK24.de abgeschlossenen Gasverträge nach Haushaltsgröße und nach Alter der Kunden (nur Einpersonenhaushalte) auf Basis der Kundenangaben zu ihrem jährlichen Gasverbrauch.



