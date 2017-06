Bad Marienberg - Der Wandlungspreis sowie das Wandlungsverhältnis der Wandelanleihe (ISIN DE000A12UDH7/ WKN A12UDH) der Deutsche Wohnen AG (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) mit einem Volumen von über 400 Mio. EUR, fällig am 8. September 2021, wurden aufgrund der Dividende in Höhe von 0,74 EUR je Aktie gemäß § 9 Abs. 1 (d), § 9 Abs. 2 (b) und § 9 Abs. 3 der Anleihebedingungen angepasst, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

