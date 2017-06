Expertenmeinung

USA: Trotz Zinserhöhungen entspannt sich das finanzielle Umfeld

In den USA geht es mit den Leitzinsen aufwärts, weitere Erhöhungen stehen an. Dennoch zeigen die Finanzierungsbedingungen eine deutliche Entspannung: Mit dem Financial Conditions Index (FCI) geht es seit Jahresbeginn tendenziell abwärts. In den FCI geht eine Vielzahl von Indikatoren ein, unter anderem Anleiherenditen, Zinshöhe, Aktien- und Wechselkurse.



Diese Entspannung des FCI ist für Anleger von Bedeutung, so Kelsey Barro, Analystin bei J.P. Morgan Asset Management. Denn darauf folge mit Zeitverzögerung meist eine Festigung der Konjunktur. Zudem sei die Verschärfung der Finanzierungsbedingungen 2015 und 2016 für die US-Notenbank ein Argument gewesen, mit Leitzinserhöhungen abzuwarten. Der Rückgang des FCI deute nun darauf hin, dass die Notenbank in den nächsten Monaten aktiver werden könnte, als die Märkte derzeit erwarten.

