DGAP-Media / 2017-06-07 / 09:14 *NORMA Group gewinnt Großauftrag für Plug-in-Hybrid-Modelle von französischem Kraftfahrzeughersteller* *Maintal, Deutschland, 7. Juni 2017* - Die NORMA Group, ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie, hat einen Großauftrag für Leitungen [1] und Steckverbinder [2] aus Kunststoff für Kühlwassersysteme von einem französischen Automobilhersteller erhalten. Ab 2018 kommen jährlich bis zu 150.000 Verbindungsprodukte in rund 47.000 Kraftfahrzeugen mit Hybridantrieb zum Einsatz. Die Serienproduktion wird ab 2018 im Werk in Pilica, Polen, beginnen. "Der Großauftrag zeigt, wie sehr unsere hochqualitativen und zuverlässigen Verbindungsprodukte auch für Hybridmodelle gefragt sind", sagt Werner Deggim, Vorstandsvorsitzender der NORMA Group. "Auf dem Weg zur reinen Elektromobilität spielt der Hybridantrieb eine wichtige Rolle als Brückentechnologie. Zumal die Anzahl an Verbindungsprodukten in Hybridfahrzeugen rund ein Drittel höher ist als in Fahrzeugen mit reinem Verbrennungsmotor." Die Leitungen aus Kunststoff für Kühlwassersysteme wiegen etwa 30 Prozent weniger als vergleichbare Lösungen aus Gummi und Metall. Dies wirkt sich positiv auf das Gesamtgewicht des Fahrzeugs aus: Die Leitungen der Kühlwassersysteme in Fahrzeugen mit Hybrid- oder Elektromotor sind deutlich länger als jene in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Der Kühlkreislauf beginnt an der Front des Fahrzeuges und führt zur Batterie, die sich im Heck befindet. Ein lokales Entwicklungsteam aus Ingenieuren der NORMA Group passt die Leitungen für die jeweiligen Anforderungen der Fahrzeugmodelle vor Ort individuell an. Die NORMA Group liefert die Leitungen vorgeformt beim Kunden an. Da die Leitungen mehrteilig sind, können sie einfach und schnell im Fahrzeug eingebaut werden. Die dazu passenden Kunststoff-Steckverbinder der NORMA Group verbinden die Leitungen zuverlässig und verhindern Leckagen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com [3]. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder [4]. *Pressekontakt* NORMA Group SE Alexandra Lipkowski? Group Communications E-Mail: alexandra.lipkowski@normagroup.com Tel.: +49 (0)6181 - 6102 747 *Über NORMA Group* Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 7.200 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit mehr als 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Im Jahr 2016 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 895 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 28 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: NORMA Group SE Schlagwort(e): Unternehmen 2017-06-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 580951 2017-06-07 1: http://normagroup.com/norma.nsf/res/NORMAFLEX de.pdf/$file/NORMAFLEX 2007 de.pdf 2: http://normagroup.com/norma.nsf/res/QUICK_PS3.pdf/$file/QUICK_PS3.pdf 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d94ed790892e4428b99bf71013983346&application_id=580951&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b60c188412994e3dedca1d4c10c08054&application_id=580951&site_id=vwd&application_name=news

