Delivery Hero hat gestern nun auch offiziell, wenn auch noch sehr unkonkret, seinen Börsengang angekündigt. Dieser ist sowohl für die Zukunft von Rocket Internet als auch die Stimmung in der gesamten deutschen Start Up Branche richtungsweisend! Lesen hier unsere erste Analyse:Während der DAX scheinbar unaufhaltsam und allen Unkenrufen zum Trotz immer neue Höhen erklimmt, kommt der IPO MARKT zumindest hierzulande nicht in Schwung und auch der so hoch gelobte START-UP Sektor macht seine Investoren bisher bei weitem nicht so glücklich wie die klassischen Aktienmärkte.Der (geplante) Börsengang von DELIVERY HERO soll beides nun ändern. Das Unternehmen kündigte in einer schon länger erwarteten Meldung nun an:• ab Q2 2017 an...

