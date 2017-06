Marktkommentar

Das politische Risiko in Europa hat deutlich nachgelassen



Für die Eurozone galt 2017 als ein Jahr der potenziellen politischen Umbrüche. Die Anleger befürchteten, dass eine der Anti-Euro-Parteien die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland gewinnen und die Zukunft der Währungsunion damit in Frage gestellt sein könnte. Diese Sorge erwies sich jedoch als unbegründet: Sowohl in den Niederlanden als auch in Frankreich folgten die Wähler dem Beispiel der Österreicher und erteilten ihren populistischen, Eurofeindlichen Kandidaten eine Absage. In Deutschland ist die Gefahr eines AfD-Wahlsiegs im September minimal. Das größte Risiko für den Euro ist nach wie vor Italien, wo es weitaus weniger Befürworter der Gemeinschaftswährung gibt als in anderen Ländern Europas. Ein Euro-Referendum nach der nächsten Parlamentswahl ist aber selbst in Italien nicht das wahrscheinlichste Szenario. In Großbritannien dürfte die Konservative Partei ihre Parlamentsmehrheit noch ausbauen können, obwohl das Ergebnis der Brexit-Verhandlungen weiterhin äußerst ungewiss ist. Ein Verbleib im Binnenmarkt ist allerdings sehr unwahrscheinlich.



