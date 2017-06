Die Wertpapierexperten der Societe Generale haben ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 31,90 Euro auf 41,30 Euro angehoben. Das Anlagevotum blieb unverändert bei "Hold".

Die Kurszielerhöhung begründet das Analystenteam rund um Christian Georges mit einer höheren Rentabilität in der Stahldivision. Bezieht man die beeindruckende Stabilität bei den Margen, steigende Dividenden und eine Verbesserung der Rentabilität in den Jahren 2017 bis 2019 mit in Betracht, wäre sogar eine positivere Einschätzung des Werts berechtigt, schreiben die Experten. Allerdings warten sie hierfür noch das zweite Halbjahr 2017 ab. Zu diesem habe sich das Management nämlich vorsichtig geäußert, da die Nachfrage im Automobilbereich möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht haben könnte und die makroökonomische Entwicklung unsicher sei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Societe-Generale-Analysten 3,52 Euro für 2017/18, sowie 3,64 bzw. 4,08 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,23 Euro für 2017/18, sowie 1,27 bzw. 1,43 Euro für 2018/19 bzw. 2019/20.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,28 Prozent bei 40,85 Euro.

