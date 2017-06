Frankfurt - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich gestern sichtlich von der jüngsten Entwicklung in der Golfregion beeindruckt, so die Analysten der Helaba. Dass das Emirat Katar von anderen Golfstaaten isoliert worden sei, sei recht überraschend gekommen. Die damit zunehmenden, geopolitischen Risiken hätten für einen Kursrückgang beim DAX in Höhe von 1,04 Prozent auf 12.690,12 Zähler gesorgt.

