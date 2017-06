Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 5,50 auf 5,70 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Versorger habe mehrere Optionen, seine Bilanz aufzuhübschen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. So könnten die Italiener ein Aktienrückkaufprogramm starten und ihren Holding-Abschlag verringern. Das könnte den Gewinn je Aktie um mehr als 15 Prozent steigern und mehr als 50 Prozent an Wert freisetzen./ck/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0011 2017-06-07/10:47

ISIN: IT0003128367