Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Compugroup Medical von 38 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positiven Effekte der bundesweiten Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) seien nun vollständig in seinen Schätzungen berücksichtigt, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Mittwoch. Der Softwarehersteller scheine von der neuen Infrastruktur im Gesundheitswesen noch mehr als erwartet zu profitieren und dürfte in den ersten sechs Monaten alleiniger Hardware-Anbieter sein./ck/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0013 2017-06-07/11:07

ISIN: DE0005437305