Berlin (ots) - Am 29. Juni eröffnet rent24 seinen ersten Coworking Space in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Schritten werden auf über 4.000 Quadratmetern im Hansahaus in Dortmund sowohl offene Coworking Bereiche als auch unterschiedlich große, private Büros und die obligatorischen Lounge und Activity-Räume geboten. "Wir freuen uns drauf, Entrepreneuren und Unternehmen auch hier mit unserem Konzept und Design beim erfolgreichen Arbeiten zu unterstützen", erklärt Robert R. Bukvic, Founder und CEO der rent24 GmbH.



rent24 bietet als einer der führenden deutschen Coworking und Coliving Anbieter bundesweit flexible und moderne Arbeitslösungen für Unternehmen, Startups und Freelancer an. In zentraler Lage und mit charmantem Interieur wird ein kreatives Ambiente geschaffen, das ergänzt durch regelmäßige Veranstaltungen und Networking-Events den Erfolg stärkt. "Wir kennen die Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Mitglieder und geben ihnen beispielsweise durch Workshops und verschiedene Austauschmöglichkeiten die Chance, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen", resümiert Bukvic. "Dadurch haben sich schon viele Synergien und tolle Erfolge ergeben!"



Das Hansahaus verfügt über eine unverwechselbare Architektur und Fassade. Umgeben wird das sechsstöckige Gebäude mit Blick über Dortmund von zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Zudem tummeln sich viele weitere moderne Unternehmen in der zentralen Lage, unweit des Hansaplatzes und der meistfrequentierten Einkaufsstraße Westenhellweg in der Dortmunder Innenstadt.



Über rent24



rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auch Übernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments sowie Möglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom allein arbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmen mit großen Teams ermöglicht rent24 alle Vorteile der Share-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.



