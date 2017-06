Die Öl- und Heizölpreise sind geringfügig fester in den Mittwoch gestartet. Kunden müssen mit ca. 0,2 Cent bzw. Rappen pro Liter mehr rechnen als gestern. Unabhängig von diesem marginalen Aufschlag bleiben die Einkaufskonditionen für Heizöl hervorragen. Die Preise befinden sich unmittelbar am Jahrestief und die Nachfrage hat stark angezogen. Rohöl (Brent Crude Nordseeöl) kostete am Mittwoch weiterhin ...

