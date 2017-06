Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG Unternehmen: ABO Wind AG ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 07.06.2017 Kursziel: 15,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 14,90 auf EUR 15,10. Zusammenfassung: ABO Wind verkauft ein französisches 102 MW-Portfolio an den großen tschechischen Versorger CEZ. Damit gelingt ABO Wind der größte Portfolioverkauf in der Geschichte des Unternehmens und belegt erneut ihre internationale Stärke. Das Portfolio besteht aus neun Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in sechs verschiedenen Regionen Frankreichs und dürfte in den nächsten 5 Jahren sukzessive von ABO Wind fertig gestellt und dann vom Käufer betrieben werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem leicht erhöhten Kursziel von EUR15,10 (bisher: EUR14,90). First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 14.90 to EUR 15.10. Abstract: ABO Wind has sold a French 102 MW portfolio to the Czech utility CEZ. ABO Wind has thus succeeded in selling the largest portfolio in the history of the company and has again demonstrated its international strength. The portfolio consists of nine projects in different development phases in six different regions of France. The projects look set to be completed by ABO Wind within the next five years and will then be operated by the buyer. We confirm our Buy recommendation at a slightly increased price target of EUR15.10 (previously: EUR14.90). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15285.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

