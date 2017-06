Denn bereits ab November 2017 müssen Hersteller solche verschreibungspflichtigen Arzneimittel serialisieren, die für den US-Markt vorgesehen sind. So sieht es der für die USA geltende "Drug Supply Chain Security Act" (DSCSA) vor. Für Pharmaunternehmen oder Lohnhersteller, die für den Export in die USA produzieren, bedeutet dies: Sie müssen sich sehr zeitnah darum kümmern, die umfangeichen Anforderungen des DSCSA zu erfüllen. Nur dann dürfen sie ihre Produkte auch weiterhin im weltweit größten Absatzmarkt für pharmazeutische Erzeugnisse vertreiben.

Von Codes und elektronischen Stammbäumen

Eine zentrale Rolle bei der USA-Serialisierung spielt der "Standardized Numeric Identifier" (SNI): Dieser besteht aus einer nationalen Registrierungsnummer für das jeweilige Medikament und einer je Verpackung einmaligen Seriennummer. Zusätzlich sind Chargennummer und Verfallsdatum zwingender Bestandteil jeder Einzelverpackung. Alle diese Informationen müssen Betreiber, wie auch in der EU, in einen 2D-Datamatrixcode zusammenfassen und aufdrucken. Denkbar ist eine Codierung gemäß GS1-Standard, der bei Bedarf auch das Hinterlegen zusätzlicher Informationen in den Code wie beispielsweise Herstell-, Verpackungsdatum oder andere produktspezifische Details zulässt, die mittels sogenannter Identifier deklariert und voneinander getrennt werden können. Anders als in der EU müssen Pharmazeuten die Serialisierungsdaten in den USA beim Inverkehrbringen nicht an eine zentrale oder nationale Datenbank melden, sondern entlang der gesamten Logistikkette über elektronische Stammbäume (E-Pedigrees): Jeder Akteur entlang der Lieferkette, der Ware ab- oder weitergibt, ...

