Düsseldorf/München (ots) - Die Düsseldorfer Einkaufs- und Supply-Chain-Beratung HÖVELER HOLZMANN CONSULTING reagiert mit einem neuen Büro auf die steigende Auftragslage.



Der neue Standort in Bayerns Landeshauptstadt schafft Flexibilität für den Raum Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Die Standortleitung übernimmt der Einkaufs- und Supply-Chain-Experte David Riedl. "Wir haben uns für den neuen Standort entschieden, um durch das Wachstum auch neuen Klienten den qualitativ hohen Service einer Top-Management-Beratung zu garantieren und gleichzeitig als praxisnahe Einkaufs- und Supply-Chain-Berater regional noch präsenter zu sein" so Riedl über den neuen Beratungsstandort.



HÖVELER HOLZMANN CONSULTING berät aktuell in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz unter anderem Klienten aus den Branchen Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Lebensmitteleinzelhandel, Chemie und Maschinenbau. "Wir bauen in Zukunft unser Engagement in diesen Regionen weiter aus, um den wachsenden Bedarf in den Bereichen Einkauf und Supply Chain Management noch besser auffangen zu können. Mit David Riedl haben wir einen erfahrenen Branchenexperten, der den Raum D-A-CH bestens kennt und unsere Klienten exzellent betreuen wird" sagt Dr. Bernhard Höveler, geschäftsführender Gesellschafter von HÖVELER HOLZMANN CONSULTING.



Dr. Bernhard Höveler ist geschäftsführender Gesellschafter der HÖVELER HOLZMANN CONSULTING GmbH, Düsseldorf. Diese auf das Einkaufs- und Supply Chain Management spezialisierte Unternehmensberatung unterstützt Unternehmen bei der Optimierung des Einkaufs sowie bei der Implementierung von Strukturen und Prozessen für ein effizientes Einkaufs- und Supply Chain Management.



Pressekontakt: Dr. Bernhard Höveler Tel.: 0211/56 38 75-10, Email: Bernhard.Hoeveler@Hoeveler-Holzmann.com