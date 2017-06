Fieldex Exploration Inc. meldete gestern eine Absichtserklärung mit Idénergie Inc., einem Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Montreal, Québec, wonach ein Reverse Takeover von Fieldex und eine Ausgliederung der Ressourcenliegenschaften von Fieldex in ein neues Unternehmen erfolgen soll.



Gemäß der Absichtserklärung wird Fieldex für das Reverse Takeover mit Idénergie fusionieren und zu einem Cleantech-Unternehmen (erneuerbare Energien) werden. Der Name des Unternehmens wird sich mit Abschluss der Transaktion ebenfalls ändern.



Zeitgleich wird Fieldex im Rahmen des Spin-Out einem neuen Unternehmen alle Liegenschaften und Verbindlichkeiten übertragen. Die Aktionäre von Fieldex werden einen Teil der Aktien des neuen Unternehmens erhalten.



