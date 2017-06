Lauda-Königshofen - KUKA-Aktie arbeitet an einem Boden - Chartanalyse Innerhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals erreichte das Wertpapier von KUKA (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) vor einigen Wochen ein Verlaufshoch von 120,75 Euro und übertraf damit ganz leicht die Vorhochs aus Mitte 2016 um 114,40 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

