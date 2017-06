Hannover - Wie bereits schon in der Vorwoche, so waren auch in der aktuellen Berichtswoche Feiertage in Europa für eine ruhige Primärmarkttätigkeit verantwortlich, berichten die Analysten der Nord LB.Seit vergangenem Mittwoch habe nur die italienische Intesa einen zehnjährigen Covered Bond (ISIN IT0005259988) im Volumen von EUR 1,0 Mrd. bei ms +38 Bp emittiert. Allerdings habe die Preisvorstellung während der Vermarktungsphase nicht weiter hereingenommen werden können, da die Emission nur auf ein verhaltenes Interesse gestoßen sei, was das Orderbuch von EUR 1,0 Mrd. verdeutliche. Die Kundenzurückhaltung hat nach Erachten der Analysten der Nord LB allerdings nichts mit dem Namen an sich zu tun, sondern ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass am Markt die Furcht vor Neuwahlen umgeht und damit zunehmend schwierigere Verhältnisse in Italien entstehen.

