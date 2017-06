Noch ist unklar, wie hoch die wirtschaftlichen Schäden des Katar-Konflikts für die deutschen Unternehmen vor Ort sind. Aber schon jetzt hängen Waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest.

WirtschaftsWoche Online: Frau Lemke, sind die deutschen Unternehmen vor Ort beunruhigt?

Kathrin Lemke: Als am Montagmorgen die ersten Meldungen kamen, dass die Nachbarstaaten ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen haben, gab es zunächst etwas Unruhe. Das lag aber vor allem an der undurchsichtigen Informationslage. Aber mittlerweile läuft alles wieder wie immer - "business as usual".

Mit welchen Einschränkungen ist zukünftig zu rechnen?

Bislang haben vor allem Unternehmen Probleme, die mit Waren von oder nach Katar handeln. Vor allem auch über das regionale Drehkreuz "Vereinigte Arabische Emirate." Es findet kein direkter Lieferverkehr - weder auf ...

