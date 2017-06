Zum 3. Tag der Verpackung in Deutschland und Österreich am 7. Juni 2017 hat tns-infratest im Auftrag des dvi die Menschen in Deutschland zu Verpackungen und Recycling befragt. Gefragt wurde nach den wichtigsten Aufgaben der Verpackung, nach wichtigen Lösungen für die nahe Zukunft und wie es die Verbraucher in Deutschland mit dem Recycling gebrauchter Verpackungen halten.

Vor allem die Jüngeren scheitern beim Recycling

Aktuell gelangen über 70 Prozent aller gebrauchten Verpackungen in das stoffliche beziehungsweise werkstoffliche Recycling, wo sie als Wertstoff zur Ausgangsbasis für neue Verpackungen oder andere Produkte werden. "Mit seinen hohen Recyclingquoten sichert sich das rohstoffarme Deutschland wertvolle Sekundärrohstoffe und behauptet seit Jahren den Titel als Recyclingweltmeister", sagt Thomas Reiner, Vorstandsvorsitzender des dvi. "Die Frage ist: Wie lange noch?"

Wie die Umfrage des dvi zeigt, scheitert mit über 33,3 Prozent mehr als jeder dritte Deutsche immer wieder beim Recycling. Auch wenn die Gründe unterschiedlich sind, aus Sicht des dvi muss es "das Ziel sein, die Quote derjenigen, die alle gebrauchten Verpackungen richtig entsorgen, auf über 80 Prozent zu bringen. Sonst gehen zu viele ...

