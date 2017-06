Die Frequenz an positiven Schlagzeilen rund um Bee Vectoring Technologies (WKN: A14WDZ) legt weiter zu. Nach den hervorragenden Resultaten der Großstudien in Florida und der ausführlichen Reportage über das Unternehmen im aktuellen BILANZ-Magazin der Welt-Tageszeitung, wurden nun auch europäische Studien erfolgreich abgeschlossen.

Bee Vectoring meldet heute den Abschluss von Trials in Spanien, Italien und Griechenland. Getestet wurde das BVT-System diesmal nicht nur an Erdbeeren, sondern auch an unter Dach gezüchteten Tomaten. Erste Untersuchungen würden frühere, positive Ergebnisse aus nordamerikanischen Studien bestätigen, so das Unternehmen. Die Daten sollen als Grundlage für einen Zulassungsantrag des Biopestizids BVT-CR7 in Europa im kommenden Jahr dienen. Für die USA war der Antrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...