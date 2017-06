Die Börsen setzen derzeit ihren Gipfelsturm fort. So schob der Dow Jones die historische Höchstmarke am Freitag auf 21.225 Punkte nach oben, während der Dax bei 12.879 Zählern eine neue Bestmarke aufstellte. Doch können Anleger auch in der zweiten Jahreshälfte die Sektkorken knallen lassen und welche Aktien sind jetzt noch günstig zu haben? Im brandneuen Spezialreport "Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...