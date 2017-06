DETROIT/PARIS (dpa-AFX) - Der US-Autozulieferer Delphi will gemeinsam mit einem französischen Partner selbstfahrende Minibusse und Taxis in Frankreich auf die Straße bringen. Das Projekt soll mit zunächst einem Minibus-Shuttle in Pariser Universitätsviertel Saclay und zwei Autos in Rouen in der Normandie starten und danach ausgebaut werden.

"Wir betrachten das nicht als Demonstration oder Experiment, sondern als entscheidenden Schritt zu einem kommerziellen Betrieb", sagte Delphi-Technologiechef Glen De Vos in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Als Partner soll das französische Transportunternehmen Transdev die Fahrzeuge betreiben. Die Shuttles sollen voraussichtlich ab kommendem Jahr ohne einen menschlichen Fahrer an Bord fahren und über das Internet überwacht werden.

Delphi arbeitet - wie auch andere Autozulieferer - an Technologien für Roboterwagen und will dabei auch eine Plattform entwickeln, die von verschiedenen Herstellern genutzt werden kann. Die Firma ist zugleich gemeinsam mit dem Chip-Riesen Intel ein Partner von BMW ./so/DP/jha

