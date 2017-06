Auch wenn die Solarworld-Aktie in der vergangenen Woche nach Hoffnungen über einen China-Investor kurzfristig rund 30% gewinnen konnte, rutschte das Papier umgehend wieder in den Keller und kämpft aktuell mit der 1-Euro-Marke. Solarworld mit gut 3000 Beschäftigten hatte am 11. Mai Insolvenz angemeldet. Firmenchef Frank Asbeck macht für sein Scheitern Dumping-Angebote aus China...

Den vollständigen Artikel lesen ...