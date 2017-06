Frankfurt - Der Emittent Market Access erweitert das Angebot an Smart Beta-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der Market Access iSTOXX MUTB Japan Quality 150 Index UCITS ETF (ISIN LU1598815121/ WKN A2DP1Q) biete Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von japanischen Aktienunternehmen zu partizipieren. Der Referenzindex umfasse Aktien von 150 japanischen Unternehmen, die über ein hohes Ertragspotenzial, niedrige Schulden, einen nachhaltigen Cashflow sowie über wirtschaftliche Stabilität verfügen würden. Die Auswahl der Indexbestandteile basiere auf einem Modell, das die Unternehmen anhand bestimmter Finanzkennzahlen bewerte. Die höchste Gewichtung eines einzelnen Indexbestandteils betrage zwei Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...