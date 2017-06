Frankfurt - Weizen, Mais und Sojabohnen verteuerten sich gestern leicht, so die Analysten der Commerzbank.Grund seien Sorgen über die US-Witterung der nächsten Zeit, die zu einem Risikoaufschlag führen würden. Die Hitze in den US-Plains habe gestern den Sommerweizenpreis in Minneapolis erstmals seit 22 Monaten über die Marke von 6 USD je Scheffel steigen lassen. Auch der Weizenpreis an der Börse Chicago habe davon Impulse bekommen und um 1,5% zugelegt. Der Weizenpreis in Paris habe ebenfalls profitiert, allerdings gebremst durch den nahe eines 7-Monatshochs notierenden Euro sowie die inoffizielle Nachricht, dass Ägypten per Gerichtsbeschluss zur Null-Toleranz gegenüber Ergot-Pilzbefall (Mutterkorn) bei Getreideimporten zurückkehre.

