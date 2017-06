Aufgrund mangelnder Nachfrage wollte die Raiffeisen Bank International den Börsengang der polnischen Tochter offenbar verschieben. Das lassen die Behörden allerdings nicht zu. Das Listing soll Ende Juni erfolgen.

Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) bekommt von den polnischen Behörden nicht mehr Zeit für den vereinbarten Börsengang ihrer Polen-Tochter. Das Geldhaus müsse ihre Tochterbank wie geplant bis Ende Juni zu einem Teil an die Warschauer Börse bringen, teilte der polnische Regulator KNF am Mittwoch mit. Medienberichten zufolge will die in Osteuropa aktive RBI das Listing ...

