Liebe Leser,

bei Syngenta ist die Übernahme durch ChemChina nun nahezu abgeschlossen. Am heutigen 7. Juni soll der Kaufpreis für die Syngenta-Aktien überwiesen werden, die ChemChina noch im Rahmen der möglichen Frist angedient worden sind. Laut Syngenta hat ChemChina im Rahmen des Übernahmeangebots rund 94,7% der Syngenta-Aktien erhalten und hat damit nun beim Schweizer Agrarchemie-Spezialisten das Sagen. So weit, so klar. Aber was ist jetzt eigentlich mit den Aktionären ... (Peter Niedermeyer)

