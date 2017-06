BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel erwartet durch die anstehenden Wahlen in Großbritannien keine Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen. Sie gehe davon aus, dass auch nach der Wahl gelte, was Premierministerin Theresa May als Begründung zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union gesagt habe, erklärte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch in Berlin. Die Brexit-Entscheidung sei getroffen. Sie erwarte die zügige Aufnahme konkreter Austrittsverhandlungen nach der Wahl, machte Merkel deutlich.

June 07, 2017 08:59 ET (12:59 GMT)

