Wer in Deutschland auf der Autobahn fährt, weiß: Die endlosen LKW-Kolonnen werden eher länger, nicht kürzer. Trotzdem lebt die boomende Logistik-Branche in der Kommunikation immer noch in der Steinzeit.

Das israelische Unternehmen Siyata Mobile (WKN: A14X0Z) hat es sich zum Ziel gemacht, diese Marktlücke zu nutzen und die Kommunikation im LKW-Fernverkehr zu revolutionieren. Wie die Umsatzzahlen zeigen, mit Erfolg. Der mögliche Ausbruch der Aktie auf ein neues Allzeit-Hoch, ausgehend vom aktuellen Kursniveau um 0,60 CAD oder 0,40 Euro bietet Tradern die lukrative Chance auf schnelle Tradinggewinne - die möglicherweise schon bald durch langfristige Investmentgewinne vergoldet werden.

In der alltäglichen Kommunikation ist das Smartphone heute das Maß aller Dinge. Doch es gibt Branchen, wo selbst die mannigfaltigen Möglichkeiten eines Smartphones nicht ausreichen. So zum Beispiel im Speditionsgewerbe. Telefoniert der Fahrer mit seiner Familie oder der Zentrale, verwendet er dafür ebenfalls ein Smartphone. Doch bereits, wenn die Zentrale mit mehreren Fahrern gleichzeitig kommunizieren muss, stößt das Smartphone an seine Grenzen.

Kommunikation im LKW: Ein Smartphone reicht hier bei weitem nicht aus

Wo im Taxi-Gewerbe Funkgeräte zum Einsatz kommen, müssen Spediteure - wegen der größeren Distanzen - auf die so genannte Push-to-Talk-Technologie (PTT) zurückgreifen. Letztendlich eine Art Funk über Mobilfunk-Frequenzen.

Für die Navigation verwenden LKWs ein weiteres separates Gerät. "Google Maps" reicht für den Brummi-Fahrer nicht aus, da die Navigation für eine optimale Logistik von der Zentrale aus geplant werden muss. Außerdem werden über das Navigationssystem die gesetzlich vorgegebenen Ruhezeiten überwacht, ...

