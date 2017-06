Zürich (ots) - Wer mehr Geld in die Pensionskasse einzahlt, als

vom Gesetz vorgeschrieben, finanziert die Löcher im gesetzlichen

Obligatorium mit. Zu diesem Schluss kommen von der «Handelszeitung»

zitierte Experten. «In der zweiten Säule findet eine Umverteilung

statt, die dort nichts zu suchen hat», sagt etwa Martin Eling,

Professor für Versicherungswirtschaft an der Universität St. Gallen.

«Da gilt der Grundsatz, dass jeder für sich selber spart.»

Hintergrund sind die zu hohen Umwandlungssätze im Obligatorium der

beruflichen Vorsorge. Diese führen bei der Pensionierung der

Werktätigen zu Umwandlungsverlusten in den Büchern der Vorsorgewerke

im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich.



Zahlen von Lebensversicherern zeigen nun erstmals, woher die

Verluste stammen: Bei der Axa seien drei Viertel auf das Geschäft mit

obligatorischen Vorsorgegeldern zurückzuführen, teilt der

Versicherungskonzern mit. Bei der Baloise sind es gemäss Auskunft der

Pressestelle sogar 82 Prozent. Und dies, obwohl bei beiden

Versicherungsgesellschaften das obligatorische Geschäft nur etwas

mehr als die Hälfte des Volumens ausmache. Weil die Verluste von

allen Versicherten gemeinsam getragen werden, fliesst indirekt Geld

an die obligatorisch Versicherten. Das zeigt sich letztlich an der

Höhe der Renten. Diese sind im Überobligatorium deutlich tiefer.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90