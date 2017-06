Junge Finanztechnologieunternehmen mischen die Bankenwelt auf. Fintechs sehen sich dabei selbst als Kooperationspartner der etablierten Institute. Eine Studie kommt jetzt allerdings zu einem völlig anderen Ergebnis.

Der Wettbewerb unter Banken ist in Deutschland traditionell hart. Dafür sorgt das Miteinander von privaten Banken, Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Doch mit den jungen Finanztechnologieunternehmen, den Fintechs, sind Konkurrenten dazugekommen. Sie zeigen nicht nur im Privatkunden-, sondern auch im Firmenkundengeschäft Flagge.

Gegenwärtig haben in Deutschland 103 von insgesamt 544 Fintechs das Firmenkundengeschäft der Banken im Visier. In diesem sogenannten B2B-Bereich (Business to Business) kümmern sich zwei Drittel um Finanzierungen, rund ein Drittel um den Zahlungsverkehr. Das ist das Ergebnis einer am heutigen Mittwoch vorgelegten Studie, die Deloitte, CMS, ING-Diba und Finance-Research in Auftrag gegeben haben.

Die Studienverfasser haben sich dabei die Mühe gemacht, die Fintechs aus Sicht der Bank einzuordnen - als ...

