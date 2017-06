Deutschlands Winzer exportieren immer weniger. Der rheinland-pfälzische FDP-Wirtschaftsminister will das ändern - mit einer Neuauflage der Liebfrauenmilch. Die hat das Image der Branche schon einmal ruiniert.

Anfang Dezember trafen sich 18 Männer in einer Mainzer Nebenstraße, um den deutschen Wein zu retten. Volker Wissing hatte ins rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium geladen. Ein hagerer Mann mit ernstem Blick und FDP-Parteibuch, der nicht nur Landesminister für Wirtschaft, sondern auch für Weinbau ist. Die Gäste kamen aus den Weinanbaugebieten des Landes, es waren die Chefs großer Kellereien und Präsidenten der Winzerverbände. Und sie brachten schlechte Nachrichten mit: Die Winzer produzieren mehr, als getrunken wird. Zwar laufe das Geschäft im Inland recht flüssig, doch die Exporte, so hörte der Liberale, seien eingebrochen; allein im vergangenen Jahr um mehr als elf Prozent. Der Preis für einen Liter Weißwein auf dem Fassweinmarkt liege bei knapp 60 Cent, knapp die Hälfte im Vergleich zu 2014.

Wissing wollte aber an diesem Nachmittag keine schlechte Laune aufkommen lassen. Und so erzählte er von seiner Idee, das Problem zu lösen. Er wolle eine einst berühmte Marke wiederbeleben: die Liebfrauenmilch. Ein Weißwein, der sehr süß ausgebaut wird und mal der meistverkaufte Wein Deutschlands war. Zuerst dachten die Besucher, der Minister mache einen Scherz. Schließlich ist die Liebfrauenmilch nicht nur eine berühmte, sondern auch eine berüchtigte Marke. Als billiger Massenwein ruinierte sie einst das Image deutschen Weins in aller Welt. Die "New York Times" schrieb über von Deutschland verursachte Katastrophen: "World War I, World War II, Liebfrauenmilch". Erst als Wissing erklärte, dass er dafür seine EU-Fördermittel auszugeben gedenke, merkten die Winzer: Er meint das ernst. "Der Begriff ist weltweit bekannt. Wenn wir es schaffen, das Ganze positiv aufzuladen, können wir viel Zeit und Geld sparen", erklärte Wissing.

Seitdem ist die rheinland-pfälzische Weinwelt in Aufruhr. Winzer, Branchenberater, Lokalpolitiker schreiben in Leserbriefen, in Gastbeiträgen in Lokalzeitungen, mit Appellen an die Regierung: Lasst es! Und Monika Reule, Chefin des Deutschen Weininstituts, sagt: "Wir halten das für denkbar ungeeignet. Das konterkariert unsere Arbeit."

