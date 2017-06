Die Hauptversammlung der Rhön-Klinikum AG (ISIN: DE0007042301) hat am Mittwoch in Frankfurt am Main die Ausschüttung einer Dividende von 35 Cent je Stückaktie beschlossen. Beim aktuellen Börsenkurs von 26,88 Euro ergibt dies eine Dividendenrendite von 1,30 Prozent. An den fünf Standorten des Unternehmens wurden im Geschäftsjahr 2016 813.747 Patienten behandelt. Die Umsatzerlöse betrugen 1,18 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...