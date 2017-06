Zürich/Hamburg (ots) -



- Jury lobt selbsterklärende Navigation und nutzerfreundliche Filter - Webshop erhält Bestnoten für Usability - Sortiment des Jungheinrich PROFISHOP in elf Ländern erhältlich



Der Jungheinrich PROFISHOP ist mit dem Swiss E-Commerce Award 2017 als "Bester Onlineshop" in der Kategorie B2B ausgezeichnet worden. Der Onlineshop des Intralogistikexperten Jungheinrich konnte die 16-köpfige Fachjury vor allem durch seine ausgeprägte Anwenderfreundlichkeit sowie das hier gebotene Einkaufserlebnis überzeugen.



Verliehen wurde der Swiss E-Commerce Award am 31.05.2017 im Rahmen der Konferenz "E-Commerce Connect" in Zürich. Insgesamt 150 Mobile- und Onlineshops bewarben sich um die begehrte Branchenauszeichnung. Jungheinrichs Versandhandelsparte ist erst seit März 2016 auf dem Schweizer Markt vertreten. Dort konnte sich der Jungheinrich PROFISHOP schnell als Onlineshop für Betriebsausstattungen etablieren.



Stefan Wissler, Leiter Sparte Versandhandel der Jungheinrich AG, zeigte sich über die Auszeichnung sehr erfreut: "Der Jungheinrich PROFISHOP ist erst seit gut einem Jahr in der Schweiz aktiv. Nach so kurzer Zeit mit dem Swiss E-Commerce Award ausgezeichnet zu werden, zeigt, dass uns der Marktstart geglückt ist. Für uns ist die Auszeichnung vor allem eine Bestätigung dafür, dass sich Investitionen in anwenderfreundliche Webshop-Spitzentechnologie auszahlen."



Zur Begründung der Auszeichnung des Jungheinrich PROFISHOP erklärte die Fachjury: "Mit der selbsterklärenden Navigation inklusive visueller Elemente und nutzerfreundlicher Filter punktet der Händler für Betriebsausstattung und erhielt für seine Usability die Bestnote. Produktbilder und -videos tragen das Ihre zum Nutzerspaß bei. Mit seinem Online-Auftritt holt Jungheinrich PROFISHOP seine Business-Kunden ab, als wären sie normale Endkunden - ganz so, wie es sich für Händler im B2B gehört. Die Jury hat das beeindruckt."



Der Jungheinrich PROFISHOP wurde 2006 als eigenständige Tochtergesellschaft der Jungheinrich AG für den Versandhandel gegründet. Angeboten werden über 36.000 Artikel aus den Bereichen Stapeln und Heben, Transport, Lager, Betrieb, Arbeitsschutz und Umwelt. Das Angebot des Jungheinrich PROFISHOP ist in elf europäischen Ländern erhältlich. Erst diese Woche wurde der Service auch auf Großbritannien ausgeweitet. Der Onlineshop basiert auf der Multichannel E-Commerce Software "iShop" der Hamburger Firma NOVOMIND, die stetig weiterentwickelt wird.



Über Jungheinrich



Jungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Intralogistik. Mit einem abgestimmten Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 36 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 70 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Konzernumsatz von 3,1 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert.



