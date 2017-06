Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S Immo -0,55% auf 12,61, davor 3 Tage im Plus (2,63% Zuwachs von 12,36 auf 12,68), BWT -1,12% auf 24,71, davor 3 Tage im Plus (6,75% Zuwachs von 23,41 auf 24,99), Österreichische Post -0,49% auf 39,655, davor 3 Tage im Plus (3,1% Zuwachs von 38,65 auf 39,85), Buwog -0,59% auf 26,015, davor 3 Tage im Plus (3,64% Zuwachs von 25,25 auf 26,17), Semperit -1,77% auf 25,79, davor 3 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 25,2 auf 26,25), Gurktaler AG VZ +0,84% auf 6, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Agrana 106,25 (MA100: 104,39, xU, davor 126 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Rosenbauer (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking:...

